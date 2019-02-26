2019/02/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان السعودي, على منازل ومزارع المواطنين في مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.وذكر مصدر محلي, إن “المواطن اليمني عبدالباري صالح ربيح, استشهد وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي للمرتزقة على مزارع المواطنين بقرية بني ربيح بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب”.وأضاف أن “قصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة أربعة يمنيين بقصف مدفعي لمرتزقة السعودية في مأرب alansaar.

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