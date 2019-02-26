نشر منظومة “بال” الروسية لحماية قاعدة تابعة لأسطول قزوين

2019/02/26 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتهت في جمهورية داغستان الروسية عملية نشر منظومة “بال” الصاروخية، المخصصة لحماية القاعدة البحرية الروسية في محج قلعة الداغستانية بعد انتقالها من ميناء أستراخان شمال بحر قزوين.وصممت منظومة “بال” الصاروخية عام 2004، حيث نصبت على منصة عربة “إم زي كا تي-7930” التي تتميز بقدرة عالية على اجتياز الحواجز.وزودت المنظومة بصواريخ “خا-35” المجنحة […]

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