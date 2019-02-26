2019/02/26 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم منتخبنا الاولمبي بكرة القدم بعد غد الخميس معسكرا تدريبيا في اربيل يستمر للمدة من الثامن والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الخامس من اذار المقبل تحضيرا لتصفيات بطولة آسيا تحت ثلاثة وعشرين عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الاولمبي يعسكر في اربيل تحضيرا للتصفيات الاسيوية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الاولمبي يعسكر في اربيل تحضيرا للتصفيات الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).