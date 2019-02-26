الرئيس الكوري الشمالي يصل إلى هانوي حيث سيعقد قمّته الثانية مع ترامب

2019/02/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" صباح الثلاثاء إلى فيتنام

حيث استعدادا لعقد قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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بدوره اكد الرئيس الامريكي في تصريح لدى مغادرته واشنطن متوجهاً إلى

هانوي ، أنّه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية ". هذا

وتستعدّ العاصمة الفيتنامية لأن تستضيف يومي الأربعاء والخميس هذه

القمّة التي تأمل ادارة البيت الابيض أن تثمر نزع السلاح النووي

لبيونغ يانغ ".وكان كيم قد تعهّد في حزيران يونيو "العمل

باتجاه إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

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