لبان الذكر الخارق(حصري)

2019/02/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبن الذكر او لبان الدكر ايضاً يسمى في بعض الدول علك مستك ___ ويعتبر هذا انوع من اللبان وهو الاصفر الداكن والبني من اجود الانواع حيث بمجرد ان تقومي بتبخيرة بالمنزل او القراءه عليه او تاخذيه مختوم وجاهز عن طريق الروحانية الخليجيه سترين العجب حيث ينفذ عنه خي مستقيم لا يقبل الاعوجاج او الانحناء فهو […]

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