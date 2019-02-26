2019/02/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: اجتماع مغلق في البرلمان الإيراني لمناقشة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/26 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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