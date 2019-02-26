2019/02/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي عن مفاتحة وزارة التخطيط، للموافقة على إنشاء مستشفى للنسائية والأطفال بسعة 300 سرير، بتمويل من القروض الدولية التي منحت للعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تطالب بإنشاء مستشفى للنسائية والأطفال بتمويل من القروض الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تطالب بإنشاء مستشفى للنسائية والأطفال بتمويل من القروض الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).