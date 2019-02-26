ماذا قال المحترف زيلوان حمد بعد انضمامه لأسود الرافدين لأول مرة؟

2019/02/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق لاعب نادي أنشيون يونايتد الكوري الجنوبي، زيلوان حمد، على مسألة استدعائه لصفوف أسود الرافدين في بطولة الصداقة الدولية ب‍البصرة خلال آذار المقبل.

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