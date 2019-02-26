الجبوري والمالكي يبحثان سبل النهوض بالقطاع الصناعي

2019/02/26 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، اليوم الثلاثاء، برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور النائب قتيبة الجبوري.

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