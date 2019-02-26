البلاديوم فوق 1550 دولارا لمخاوف من إضرابات والذهب يصعد

2019/02/26 | 10:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء متجاوزا 1550 دولارا مع تهديد عمال مناجم في جنوب إفريقيا بالإضراب عن العمل مما زاد بواعث القلق بشأن المعروض في سوق شحيحة بالفعل بينما صعدت أسعار الذهب بفعل انخفاض الدولار.

وارتفع السعر الفوري للبلاديوم إلى 1554.50 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد 0.8 بالمئة إلى 1554 دولارا في الساعة 0548 بتوقيت جرينتش.

والمعدن مرتفع 23 بالمئة منذ بداية العام بفعل عجز في المعروض.

وتلقى ما لا يقل عن 15 شركة تعدين في جنوب إفريقيا، وهي منتج رئيسي للمعدن المستخدم في الحفز الذاتي، إخطارات لإضرابات مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، زاد الذهب 0.1 بالمئة إلى 1328.11 دولار للأوقية في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1331.7 دولار مع استمرار انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.90 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.9 بالمئة مسجلا 856.5 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

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