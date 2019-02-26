الزوراء يُعين المدرب حكيم شاكر خلفاً لأيوب أوديشو

2019/02/26 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت إدارة نادي الزوراء العراقي تعيين المدرب السابق للمنتخب الوطني، حكيم شاكر، مدرباً لفريق كرة القدم خلفاً لمواطنه أيوب أوديشو، الذي استقال الأسبوع الماضي.وجاء إعلان الزوراء بعد أن تلقى الفريق خسارة قاسية أمام أربيل برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري العراقي.وأوردت إدارة النادي في بيان مقتضب أنها "تسمي حكيم شاكر مدرباً للفريق، وعامر عبد الوهاب مدرباً لحراس المرمى".وأشرفَ شاكر "60 عاماً" على تدريب أكثر من فريق محلي مثل الشرطة والطلبة وأمانة بغداد، وتولى في الموسم قبل الماضي تدريب السويق العماني.وقاد شاكر منتخب "أسود الرافدين" إلى المركز الثاني في بطولة كأس الخليج "خليجي 21" في البحرين عام 2013، وأعفي من منصبه بعد النتائج السيئة للمنتخب في "خليجي 22" في السعودية بعدها بعام.وكان الزوراء قد أعلن في 22 شباط/فبراير استقالة أوديشو الذي أوضح أن أسباب ذلك تعود لـ"مشاكل مالية" يعاني منها النادي.

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