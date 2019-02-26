2019/02/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهلا بكم اليوف سوف نتكلم عن موضوع لايقل اهمية عن باقي المواضيع التي يتم طرحها نتكلم عن معاشرة الجن للانس في المنام وما يعني ذلك وحالاته التي تجلب الجن الكثير من الفتيات لا يعلمون بالامور التي يفعلونها بغير عمد والتي تجلب الجن لهم بشهوه كاملة وقويه حيث اضاءت الشموع ليلاً في الغرف المعتمه تكون اشبة […]

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