2019/02/26 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس محافظة الأنبار وعددا من نوابها خلال زيارته الميدانية إلى المحافظة.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء بحث الواقع الأمني والخدمي في المحافظة، فضلا عن الواقع التعليمي، وآليات النهوض بالقطاع التربوي، وتأهيل البنى التحتية للمدارس”.

كما تم بحث أهم مشاريع المحافظة لسنة 2019 وأولوياتها، فضلا عن مناقشة ملف التعويضات واستحقاقات المتضررين، والتأكيد على دعم ملف الاستقرار في المناطق الغربية المحررة (عنة وراوة والقائم)

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء مجلس محافظة الأنبار ونوابها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يلتقي أعضاء مجلس محافظة الأنبار ونوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).