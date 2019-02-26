انقاذ طالبة دراسات عليا في ديالى من الانتحار

2019/02/26 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بتسجيل حالة إنتحار لطالبة دراسات عليا في المحافظة.

وقال المصدر إن “طالبة في مرحلة الماستر حاولت الانتحار بتناول عقاقير طبية في احدى الضواحي الشمالية لمدينة بعقوبة”.

وأضاف، أنه “تم انقاذ الطالبة باللحظات الأخيرة قبل ان تفارق الحياة”، مبينا، أن” أسباب الانتحار تعود لضغوطات نفسية ناجمة عن مشاكل عائلية”.

وسجلت محافظة ديالى خلال الشهرين الماضيين 3 حالات انتحار.

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