2019/02/26 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تظاهر موظفو الملاكات الادارية لوزارة الصحة، الثلاثاء، للمطالبة بانصافهم اسوة ببقية الملاكات.وقال مراسل “ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، إن “المئات من ملاكات وزارة الصحة الادارية، خرجوا بتظاهرات غاضبة اليوم، امام مبنى الوزارة وسط العاصمة بغداد”.وأشار المراسل، إلى أن “المتظاهرين طالبوا بحقوقهم وانصافهم اسوة ببقية الملاكات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: تظاهر ملاكات وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بانصفاهم) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: تظاهر ملاكات وزارة الصحة في بغداد للمطالبة بانصفاهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).