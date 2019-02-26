اجتماع برلماني في ايران لمناقشة استقالة ظريف المفاجئة

2019/02/26 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افادت وسائل اعلام ايرانية، الثلاثاء، بأن لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة الاستقالة المفاجئة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعدما تعالت النداءات التي تطالبه بالتراجع عنها.واضافت، ان “نواب في البرلمان يدعون للحيلولة دون قبول استقالة ظريف والإبقاء عليه وزيرا للخارجية”.فيما ذكر احد المواقع الاخبارية الايرانية، […]

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