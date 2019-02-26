594 مليون دولار صادرات الأردن إلى العراق خلال العام 2018

2019/02/26 | 10:16

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الاقتصاد نيوزـ بغداد:

أعلنت غرفة صناعة الأردن، ان صادرات الأردن الى العراق خلال العام ٢٠١٨ بلغت نحو ٥٩٤ مليون دولار، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة حديثا.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير في تصريحات صحفيه تابعتها "الاقتصاد نيوز"، ان الجهود متواصلة الجهود بين الجانبين لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري وإزالة اية معوقات تحول دون انسياب السلع من كلا الجانبين للبناء على ما تم تحقيقه ومواصلة السعي لإعادة حجم التبادل التجاري إلى ما كان عليه سابقاً، وزيادته إلى المستوى الذي يلبي الطموحات.

وذكر الجغبير أن صادرات الأردن إلى العراق بلغت خلال 11 شهراً من العام 2018 نحو 594 مليون دولار مقابل مليوني دولار مستوردات، موضحا أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى تعزيز علاقاته مع نظرائه من أصحاب الأعمال العراقيين لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين أخيراً، وزيادة حجم التبادل التجاري وتلبية الطلب بالأسواق من مختلف المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

وعبر الجغبير عن أمله بتعزيز التواصل بين أصحاب الاعمال في كلا البلدين من خلال العمل على مواصلة تنظيم الملتقيات الاقتصادية والفعاليات الترويجية لتمكين أصحاب الأعمال من التواصل وعقد الشراكات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين واتفاقيات التعاون التي ترتبط بها الغرف الصناعية والتجارية.

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