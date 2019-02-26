2019/02/26 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلن الحشد الشعبي، عن تدمير 11 مضافة تابعة لمجاميع “ داعش” الإجرامية في عدة مناطق بمحافظة ديالى.وقال آمر قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إن “قيادة قاطع الحشد (اللواء 23 واستخبارات الحشد) بالتعاون مع القوات الامنية وطيران الجيش نفذوا عملية استباقية لدهم أوكار داعش في معسكر عائشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن تدمير 11 مضافة لـ”داعش” في ديالى alansaar.

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