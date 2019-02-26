الإمام الخامنئي للأسد: ضرورة توخي الحذر حيال المؤامرات في المرحلة المقبلة

2019/02/26 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد قائد الثورة الاسلامية اية الله الامام علي الخامنئي (دام ظله)، خلال استقباله الرئيس السوري بشار الاسد، على ضرورة توخي الحذر حيال المؤامرات في المرحلة المقبلة، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر مساعدة الحكومة والشعب السوري مساعدة لحركة وتيار المقاومة، وتفتخر بذلك من صميم القلب.وأكدت الرئاسة السورية، أمس الاثنين، أن الرئيس السوري بشار […]

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