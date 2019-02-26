2019/02/26 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / طقس الأيام الأربعة المقبلة بين صحو الى غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة

26/02/2019 10:14:00 AM |

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واع / بغداد / ز .ا

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء ، أن يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة بين صحو الى غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "طقس غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى، صحو الى غائم جزئياً ويكون غائماً في الأقسام الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، أما درجات الحرارة العظمى فتكون عند 22 مْ، والصغرى، 8 مْ، وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية أحياناً وتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها، فيما تنخفض الحرارة قليلا عن اليوم السابق، وسيكون طقس المنطقة الجنوبية، غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ونشرت الأنواء الجوية توقعاتها لأيام الخميس والجمعة والسبت.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر العراق بمنخفضين جويين قادمين من كل من البحرين الابيض المتوسط والاحمر إعتبار من اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن ينتج منهما تساقط للأمطار والثلوج في مناطق واسعة من البلاد.

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