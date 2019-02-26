جلب الحبيب والزوج بالمسمار حصري

2019/02/26 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختلف طرق جلب الحبيب من روحاني الى اخر نحن نعتمد كل القوى الخارقة الروحانية لجلب الحبيب باكبر سرعة ممكنة وذلك من خلال التسليط السريع بكل انواع المعادن التي تطابق النجم الذي يحمله الشخص المطلوب جلب الحبيب والزوج بالمسمار لها طاقة سريعه وعجيبه فورية حيث نربط بخيط الريسم او الحرير الخالص بعد العزيمه التي تتم قراءتها […]

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