برلمان كردستان يعقد جلسة استثنائية

2019/02/26 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

يعقد برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، جلسته غير اعتيادية لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كوردستان.

وقالت رئاسة برلمان كردستان في بيان ان “الجلسة ستشهد مناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كوردستان بحسب احكام المادتين (28-29) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان – العراق.”

وشهدت جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 18-2-2019، بغياب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وانسحاب الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني بعد ذلك، انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسة مؤقتة للبرلمان، لحين معاودة الاتحاد حضور الجلسات وتقديم مرشحه للمنصب، فيما تم انتخاب هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس برلمان كردستان، ومنى القهوجي سكرتيرة للبرلمان.

KKK

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