2019/02/26 | 10:56

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(المستقلة) … علق لاعب نادي انشيون يونايتد الكوري الجنوبي، زيلوان حمد، على مسألة استدعائه لصفوف اسود الرافدين في بطولة الصداقة الدولية ب‍البصرة خلال آذار المقبل.

ونشر زيلوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: سعيد وفخور باستدعائي للمنتخب العراقي، اتطلع لهذا التحدي القادم”.

ومن المقرر ان تكون بطولة الصداقة الدولية في البصرة خلال شهر آذار المقبل، هي اول بطولة للاعب بقميص اسود الرافدين.

وسبق لحمد ان مثل اندية مالمو وهامباربي في السويد وهوفنهايم في المانيا، قبل ان ينتقل في الصيف الى انشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

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