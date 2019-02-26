2019/02/26 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها الكويت، تلقت وزارة الداخلية الكويتية نحو 100 بلاغ حول عشرات الألغام في المناطق السكنية، فتعاملت معها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألغام الكويت… قلق مستمرّ منذ حرب الخليج الثانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألغام الكويت… قلق مستمرّ منذ حرب الخليج الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).