حراك درعا يقلق النظام السوري: محاولات لاحتواء الغليان الشعبي

2019/02/26 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسعف الكلمات أبو حسين، الرجل الخمسيني، لوصف الحال في أغلب المدن والبلدات في محافظة درعا جنوب سورية، إذ اكتفى بالقول: “حالنا

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