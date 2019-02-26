2019/02/26 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة آبل الامريكية عن طرح مجموعة من هواتف الايفون المجدّدة للبيع عبر متجرها الرسمي ، هذه الهواتف ليست هواتف جديدة ، ولكنها هواتف تم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آيفون تطرح هواتف للبيع بسعر رخيص) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آيفون تطرح هواتف للبيع بسعر رخيص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).