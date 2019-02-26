وزير الهجرة يبحث مع السفير السعودي و وفد للإغاثة و الأعمال الإنسانية الية التنسيق المشترك

2019/02/26 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري ووفد مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية

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