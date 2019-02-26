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محافظة بغداد توضح حقيقة تحويل إحدى مدارس الكرخ الى الاستثمار

العراق

محافظة بغداد توضح حقيقة تحويل إحدى مدارس الكرخ الى الاستثمار

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:53

بناية محافظة بغداد

أوضحت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص صدور اوامر إحالة احدى مدارس العاصمة بغداد والتابعة لمديرية الكرخ الثانية الى الاستثمار، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية صبار المساري في بيان تلقته "الغدير"، إن "محافظة بغداد مهتمة بشكل كبير بملف التربية ودعم القطاع التربوي في العاصمة وان موضوع احالة احدى مدارس العاصمة والتابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية للاستثمار هو غير دقيق وعار عن الصحة ".واضاف البيان، أن "هذه المدرسة آيلة للسقوط اذ تم التأكد من هذا الامر بعد قيام اللجنة التابعة لوزارة التربية بأجراء الكشف عليها"، لافتا الى أنه "تم ايضا ارسال لجنة مشتركة من المحافظة والمكتب الاستشاري في جامعة بغداد حيث تم اجراء الكشف على المدرسة وتبين ايضا انها آيلة للسقوط وتشكل خطراً حقيقيأً على الطلاب ولا تصلح للتدريس مما اضطر مديرية التربية إصدار الأوامر بإخلائها".انتهى...س ح

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