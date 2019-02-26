2019/02/26 | 11:02

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عصابات داعش تستهدف المخاتير والمدنيين بالنعيمية

العراقامن

عصابات داعش تستهدف المخاتير والمدنيين بالنعيمية

الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:32

عصابات داعش تستهدف المخاتير والمدنيين بالنعيمية

كشف مصدر محلي في محافظة الانبار، الثلاثاء، عن وجود خلايا لعصابات داعش الارهابية تستهدف المخاتير والمدنيين في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة.

المصدر اكد ، إن "هناك خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة، تستهدف المخاتير والمدنيين بين الحين والأخر، واخرها قتل مختارين اثنين، واليوم، قتل عدد من العمال بانفجار عبوة ناسفة، مشيرا الى ، أن "منطقة النعيمية لا يوجد فيها مركز شرطة ولا قوات طوارئ الشرطة، وانما فقط قوات من الجيش ضمن الفرقة العاشرة التي استملت مؤخرا".

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