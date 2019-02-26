مرصد الفتاوى التكفيرية: العراق احتل المرتبة الأولى فى مؤشر الإرهاب

2019/02/26 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن العراق احتل المرتبة الأولى فى مؤشر الإرهاب، فيما اشار الى أن تنظيم "داعش" نوع عملياته في عدد من البلدان. وقال المرصد في تقرير له نشرته وسائل اعلام مصرية، إنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي -الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها، واستشراف مستقبل المناطق التي تشهد عمليات إرهابية- عدد 32 عملية إرهابية تم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من شباط، مبينا انها استهدفت 14 دولة مختلفة هي أفغانستان، الصومال، العراق، النيجر، اليمن، باكستان، بوركينافاسو، سوريا، موزمبيق، نيجيريا، تونس، تشاد، الهند ومصر.

وأوضح أن المناطق المستهدجفة هي متباعدة جغرافيا، مشيرا الى أن تسع جماعات متطرفة مختلفة التوجُّه نفذت تلك العمليات التي راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 133 قتيلًا و72 جريحًا و19 مختطفًا.ونوه المرصد الى أن هذ الأمر الذي يؤشر على تزايد خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد مقارنة بالأسبوع السابق من نفس الشهر الذي رُصدت فيه 15 عملية إرهابية، وإن أوقعت أعدادًا مقاربة من القتلى والمصابين. وأوضح المرصد أن العراق تصدَّر مؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد بواقع تسع عمليات إرهابية تنوعت ما بين الهجوم المسلح، والتفجير والخطف والإعدام الميداني وانفجار قنابل وألغام أرضية، نفَّذها تنظيم داعش"، لافتا الى أن التنظيم استهدف قوات الأمن العراقية فى منطقة القيارة في محافظة نينوى ما أدَّى إلى مقتل ضابطين، كما قتل التنظيم الإرهابي 12 عراقيًّا من بينهم خمسة من أفراد الأمن قبل أن يقتل اثنين من المختطفين، فيما لقي خمسة صيادين مصرعهم على أيدى مسلحى داعش على ضفاف بحيرة ثارثار.واشار المرصد إلى أن نيجيريا وسوريا حلَّتا في المرتبة الثانية والثالثة على المؤشر؛ حيث شهدت الأولى 4 عمليات إرهابية نفذها تنظيم بوكو حرام أوقعت 32 قتيلًا و26 مصابًا، وشهدت سوريا 3 عمليات إرهابية قام بها تنظيم داعش أوقعت 23 قتيلًا ومصابًا، وتنوعت أنماط العمليات الإرهابية فى البلدين بين الهجمات المسلحة والهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة.وفيما يخص الجماعات الإرهابية الأكثر تنفيذًا للهجمات، رصد المؤشر استمرار نشاط 9 جماعات إرهابية خلال فترة الرصد التي امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة (داعش، طالبان، بوكو حرام، حركة الشباب المجاهدين، القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، أنصار السنة، جيش محمد، الحوثيين وحزب الأحرار)، وقد شكَّلت تلك الجماعات تهديدًا أمنيًّا لتلك الأقاليم ومواطنيها، وتسجل تلك الجماعات والتنظيمات خطورة ذات مستوى شديد.وأضاف المرصد أن تنظيم داعش الإرهابى جاء هذا الأسبوع على رأس الجماعات الإرهابية الأشد خطورة بواقع 15 عملية إرهابية أودت بحياة 60 شخصًا وجرح 9 آخرين فيما اختطف عناصر التنظيم فى العراق 10 من المواطنين وقوات الأمن العراقية بمحافظة الأنبار، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.واختتم المرصد تقريره بالتأكيد على أن الجماعات المتطرفة تزاوج في أساليب تنفيذ عملياتها الإرهابية وفقًا لقدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها، وأنه على النقيض من بعض التقديرات التى تؤكد انحسار هيمنة التنظيمات الإرهابية في كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها، تصاعدت حدة نشاط التنظيمات الإرهابية فى الأسبوع الأخيرة؛ حيث برزت هذا الأسبوع الهجمات المسلحة التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية على القوات الأمنية والمدنيين، فمن بين 32 عملية إرهابية تم رصدها جاء 18 منها بنمط: الهجوم المسلح - مهاجمة النقاط والحواجز الأمنية - تزايد التفجيرات والعبوات الناسفة وانفجار الألغام الأرضية التى كان قد زرعها داعش فى العراق خاصة بعد عودة الأهالى إلى المناطق التى كانوا قد هجِّروا منها.

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