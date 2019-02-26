حاكم الزاملي: تحركات تنظيم داعش في العراق تتسارع بدفع أجنبي

2019/02/26 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، ان تحركات تنظيم داعش في العراق تتسارع بدفع أجنبي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد إزاء تواجد القوات الأميركية.

وقال الزاملي، في بيان له اليوم، 26 شباط 2019، إن هناك جهات خارجية تحرك الارهابيين لتنفيذ عمليات في الداخل، مبينا أن " اختطاف 35 مواطنا والعمليات الارهابية الأخيرة، مرتبط بدعوات اخراج القوات الأميركية من البلاد"، فيما كشف عن ان "عدد الدواعش في جميع انحاء العراق لايتجاوز 2000 عنصر، وهم يتواجدون في مناطق نائية ومنزوية وليس لديهم أي مأوى أو حواضن."

وأضاف أن "اختطاف المسلحين لمدنيين باحثين عن الكمأ وقتلهم لرعاة الأغنام في الحويجة وصيادي الاسماك في صلاح الدين خير دليل على ان حركة الدواعش أخذت تتسارع خلال الآونة الأخيرة وكأن هنالك من يحاول تحريكهم لتخويف العراقيين ".

ودعا الزاملي، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف جاد لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والضغط على الاميركان لعدم استخدام داعش كورقة تهديد للعراقيين.

وأشار إلى ان " العراق قدم تضحيات كبيرة وخسر مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية للقضاء على الإرهاب، ولايمكن ان تعود تجربة داعش بوجه جديد على ارض الواقع لأنه فقد حواضنه على ارض الواقع".

وبين أن "القوات الأمينة العراقية تسلمت من قوات قسد السورية 280 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش، وتم تحويلهم الى خلية الصقور التي بدورها ستحقق معهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم".

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