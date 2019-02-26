2019/02/26 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ، مجلس

الوزراء بالاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد

للقطاعين العام والخاص.

وأكد السوداني في تصريح ان القانون المذكور يوفر حياة حرة كريمة

لفئة كبيرة من المجتمع تعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع العمل غير

المنظم الذي يفتقر الى الامان الاجتماعي".



وأضاف ان نظام التقاعد

الحالي يشوبه الكثير من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد

وبفوارق كبيرة؛ مايفاقم الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام

والخاص، بالاضافة الى أن هذا النظام الثنائي لايشجع على حركة

العمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يطالب بالاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يطالب بالاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).