2019/02/26 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مناسيب نهر الفرات لتصل إلى 60 متر مكعب، فيما وصلت مناسيب نهر الرميثة إلى 12 متر مكعب، حسبما اعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى اليوم الثلاثاء.وقال مدير إعلام المديرية أحمد الاعرجي في تصريح صحفي، إن "الحصة المائية المقررة للمحافظة وعلى الرغم من انخفاضها إلا أنها تعتبر كافية لتشغيل محطات الضخ وري الأراضي الداخلة ضمن الخطط الزراعية"،

وذكر الاعرجي، أن "مديريته تعمل على التنسيق مع مديرية الماء لإيصال المياه الخام إلى معظم الإسالة في عموم مناطق المحافظة".

وكانت مديرية الموارد المائية في المثنى، قد أعلنت في الخامس من الشهر الحالي استقرار مناسيب نهر الفرات لتصل إلى 93 متر مكعب، فيما أشارت إلى أن مناسيب نهر الرميثة استقرت عند 14 متر مكعب.



انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعلن انخفاض الاطلاقات المائية في نهر الفرات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعلن انخفاض الاطلاقات المائية في نهر الفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).