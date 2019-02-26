الزاملي يدعو الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد إزاء التواجد الاميركي

2019/02/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن وجود جهات خارجية تحرك الارهابيين لتنفيذ عمليات في الداخل، فيما دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف جاد إزاء تواجد قوات الاحتلال الإميركية.

وقال الزاملي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان "القوات الأمنية تسلمت من قوات "قسد" السورية 280 ارهابي ينتمون لداعش الإرهابي"، مبينا أنه "تم تحويلهم الى خلية الصقور التي بدورها ستحقق معهم للاستفادة من المعلومات التي لديهم".

واضاف الزاملي ان "العمليات الأخيرة الإرهابية المدفوعة من جهات خارجية جاءت بعد تعالي الاصوات المطالبة بإخراج القوات الإميركية"، لافتا إلى ان "داعش" خطف أكثر من 35 مواطنا في الصحراء الغربية من الباحثين عن الكمأ وقتل رعاة الأغنام في الحويجة وصيادي الاسماك في صلاح الدين خير دليل على ذلك".

وتابع الزاملي ان "حركة الدواعش أخذت تتسارع خلال الآونة الأخيرة وكأن هنالك من يحاول تحريكهم لتخويف العراقيين"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ موقف جاد لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والضغط على الاميركان لعدم استخدام داعش كورقة تهديد للعراقيين".

واكد الزاملي ان "العراق قدم تضحيات كبيرة وخسر مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية للقضاء على الإرهاب"، موضحا انه "لايمكن ان تعود تجربة داعش بوجه جديد على ارض الواقع لأنه فقد حواضنه على ارض الواقع".

واشار الزاملي الى ان "عدد الدواعش في جميع انحاء العراق لايتجاوز 2000 عنصر"، لافتا إلى أنهم "يتواجدون في مناطق نائية ومنزوية وليس لديهم أي مأوى أو حواضن".

يذكر ان "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي المحافظة.

KKK

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