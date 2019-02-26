وزير الهجرة يبحث مع السفير السعودي سبل دعم النازحين والعائدين

2019/02/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى و سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري ووفد مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية خلال استقبالهم بمبنى الوزارة في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك حيال دعم النازحين والعائدين.

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