مصدر يكشف كواليس استقالة وزير الخارجية الإيراني من منصبه

2019/02/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر بالخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ترجع لعدم تنسيق مكتب الرئاسة لحضور ظريف لقاء بشار الأسد مع عدد من المسؤولين الإيرانيين.

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