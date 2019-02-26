رفع توقعات سعر النفط إلى 75 دولاراً

2019/02/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برزت في الآونة الأخيرة توقعات مختلفة لاتجاهات سوق النفط العالمية، وأحدثها كان يوم الإثنين، إعلان مصرف “غولدمان ساكس” الأميركي، أن التوقعات متفائلة

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