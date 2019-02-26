محافظة بغداد تنفي احالة احدى مدارسها الى الاستثمار هذا الخبر عار عن الصحة

2019/02/26 | 11:08

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(المستقلة) نفى مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور اوامر احالة احدى مدارس العاصمة والتابعة لمديرية الكرخ الثانية الى الاستثمار، مؤكداً ان هذا الخبر عار عن الصحة.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية صبار المساري في بيان، تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “مجلس محافظة بغداد مهتم بشكل كبير بملف التربية ودعم القطاع التربوي في العاصمة وان موضوع احالة احدى مدارس العاصمة والتابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية للاستثمار هو غير دقيق وعار عن الصحة”.

وبين المساري أن “هذه المدرسة آيلة للسقوط اذ تم التأكد من هذا الامر بعد قيام اللجنة التابعة لوزارة التربية بأجراء الكشف عليها”، مضيفا انه “تم ايضا ارسال لجنة مشتركة من المحافظة والمكتب الاستشاري في جامعة بغداد حيث تم اجراء الكشف على المدرسة وتبين ايضا انها ايله للسقوط وتشكل خطر حقيقي على الطلاب ولا تصلح للتدريس مما اضطر مديرية التربية أصدار الاوامر بأخلائها”.

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