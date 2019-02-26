اسعار النفط تنخفض بعد تغريدة ترامب عن أوبك

2019/02/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في الساعة العاشرة بتوقيت بغداد عند 64.84 دولار للبرميل، بانخفاض ست سنتات أو 0.9 بالمئة، عن آخر إغلاق.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.27 دولار للبرميل منخفضة 21 سنتا أو 0.38 بالمئة.

ويقول المحللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج.



وزادت أسعار برنت 8.1 بالمئة بين الثامن والثاني والعشرين من شباط.

وأبدى ترامب امس الاثنين قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال ترامب في تغريدة له على”تويتر”، إن “أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ويدعو أوبك إلى “الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة”.

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