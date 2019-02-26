إيران تشتري السكر الخام من الهند للمرة الأولى في 5 سنوات

2019/02/26 | 11:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت خمسة مصادر تجارية إن تجارا من الهند سيصدرون السكر الخام إلى إيران للتسليم في مارس آذار وأبريل نيسان وذلك في أول مبيعات سكر هندية لطهران في خمسة أعوام على الأقل في الوقت الذي تكافح فيه إيران لتدبير إمدادات الغذاء في ظل عقوبات أمريكية.

تشتري إيران السكر من الهند بالروبية التي لديها مقابل مبيعات نفط للهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.



وإيران معزولة عن النظام المالي العالمي، بما في ذلك استخدام الدولار الأمريكي لإتمام مبيعاتها النفطية، نتيجة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وقالت المصادر التجارية لرويترز هذا الأسبوع إن شركات لتجارة السلع تعاقدت لتصدير 150 ألف طن من السكر الخام ستصل في مارس آذار وأبريل نيسان بأسعار بين 305 و310 دولارات للطن تسليم ظهر السفينة (فوب).

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