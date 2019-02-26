السلام الاقتصادي… رؤية شاملة للمبادرات الأميركية

2019/02/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما مثل السلام الاقتصادي الجانب أو الشق الاقتصادي في كافة التسويات السياسية، أو ما يسمى بمبادرات “السلام الأميركية” بين إسرائيل والأطراف التي

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