2019/02/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار:الفرات نيوز} كشف مدير استخبارات شرطة محافظة الانبار، عن التوصل الى مشتبه بتورطهم في عملية قتل المغدورين الستة في بحرية الثرثار قبل ايام من أبناء محافظة النجف الأشرف.

وقال مدير استخبارات الأنبار خلال استقبال وفد من محافظة النجف "تعرفنا على بعض الاشخاص الذين يشتبه باشتراكهم في الجريمة".وأضاف ان "تنظيمات داعش تتواجد في منطقة {الحليوات} قرب الثرثار وحددنا مناطق تواجد الاهابيين هناك".وكانت عصابات داعش الارهابية، قد أختطفت قبل أيام ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار بمحافظة الانبار، وعثر على جثثهم في المنطقة السبت الماضي.انتهىبواسطة: احمد جواد الجبوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير استخبارات الأنبار: توصلنا لمشتبه بتورطهم في جريمة الثرثار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير استخبارات الأنبار: توصلنا لمشتبه بتورطهم في جريمة الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).