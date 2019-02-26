وفد من النجف يصل الى الانبار ويعاتب حكومتها بشدة لقتل وإختطاف عدد من أبناء المحافظة

2019/02/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الأنبار: الفرات نيوز} وصل وفد من حكومة وشيوخ محافظة النجف، الى محافظة الانبار بشأن مصير المختطفين على المغدورين في بحيرة الثرثار وفي صحراء جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقال النائب الأول للمحافظ هاشم الكرعاوي الذي ترأس الوفد، خلال لقائه بالحكومة المحلية في الانبار برئاسة المحافط علي فرحان، ان "موقف حكومة الانبار خجول جدا ازاء عمليات الخطف والقتل في صحراء الانبار وبحيرة الثرثار".ووجه وفد النجف وذوي المغدورين عتباً شديداً للاجهزة الامنية وحكومة الانبار بشأن عمليات القتل والإختطاف التي وقعت قبل أيام.من جانبه قال محافظ الانبار ان "بعض المناطق في المحافظة غير مسيطر عليها".وكانت خلية الإعلام الأمني، اكدت قبل أيام اختطاف 12 مدنيا في منطقة النخيب الواقعة بين محافظتي كربلاء والأنبار، وذلك على يد مسلحين مجهولين الاثنين الماضي.وعثر حرس الحدود، الثلاثاء الماضي، على جثث 6 مغدورين من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.كما أعلنت القوات الأمنية استشهاد ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار على إيدي خلايا داعش الإرهابية السبت الماضي.انتهىبواسطة: احمد جواد الجبوري

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