الأنبار.. مقتل 3 عمال بانفجار استهدفهم جنوب الفلوجة

2019/02/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقتل 3 عمال عراقيين وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار استهدفهم غربي البلاد، بحسب ضابط في الشرطة العراقية.وقال الضابط في الشرطة العراقية، النقيب أحمد الدليمي، في تصريح صحفي، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق العام بمنطقة النعيمية جنوب الفلوجة، انفجرت صباحاً، مستهدفة سيارة تقل عمال بناء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين".وأضاف الدليمي أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى الفلوجة التعليمي".وكشف عن "وجود خلايا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة النعيمية، تستهدف بين الحين والآخر مدنيين ومخاتير، كان آخر تلك الاستهدافات قتل مختارين في منطقة النعيمية".يذكر أن منطقة النعيمية، تم تحريرها عام 2016 من قبضة تنظيم داعش، فيما تسيطر قوات من الجيش العراقي على المنطقة بعد تحريرها.وبدأ داعش مؤخراً بشنِّ مزيدٍ من الهجمات، ضد الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصاً في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمته في العراق، يؤكد القادة العسكريون في البلاد، أن التنظيم ما زال يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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