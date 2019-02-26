مدرب سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار

2019/02/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخل، عودة النجم البرازيلي نيمار إلى تدريبات النادي الباريسي في آذار المقبل.وقال توخيل في مؤتمر صحفي، “أتمنى أن يكون نيمار قادراً بعد مباراة مانشستر على العودة إلى التدريب ومساعدتنا”.وأضاف أنه “من الممكن أن يعود نيمار إلى اللعب في حال وصل النادي الباريسي إلى ربع […]

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