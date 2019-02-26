أول تعليق إسرائيلي على استقالة ظريف

2019/02/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على ما تردد عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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