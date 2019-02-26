الولايات المتحدة تقيم غواصات

2019/02/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت الغواصات الروسية من الجيل الرابع من مشروع "لادا" اهتمام الخبراء العسكريين الأمريكيين، إذ إنهم يعتقدون أن محطات توليد الطاقة المستقلة عن الهواء، ستحقق قفزة نوعية في تنمية مجال الغواصات الروسية.

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