الخامنئي يصف الأسد بـ

2019/02/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي الخامنئي، إن الرئيس السوري بشار الأسد أصبح "بطل العالم العربي" لما أبداه من صمود.

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