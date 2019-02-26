محافظة بغداد تنفي احالة احدى مدارس العاصمة الى الاستثمار

2019/02/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت محافظة بغداد ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور اوامر احالة احدى مدارس العاصمة بغداد والتابعة لمديرية الكرخ الثانية الى الاستثمار، مؤكدة ان هذا الخبر عار عن الصحة “.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية الاستاذ صبار المساري وفي بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد ” ان محافظة بغداد مهتمة بشكل كبير بملف التربية […]

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