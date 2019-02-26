السوداني يطالب مجلس الوزراء بالاسراع في اقرار قانون (التأمينات الاجتماعية) الموحد

2019/02/26 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب المهندس محمد شياع السوداني مجلس الوزراء بالاسراع في اقرار قانون (التأمينات الاجتماعية) الموحد للقطاعين العام والخاص ، داعيا الجهات الاجتماعية والاعلامية كافة الى تبني رأيا عاما لشرح مفهوم هذا القانون وابعاده .إذ انه سيوفر مظلة آمان لاكثر من (5) ملايين عامل في القطاعات كافة.وأكد السوداني ان اقرار مسودة قانون (التأمينات الاجتماعية) […]

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